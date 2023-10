Барса в форме с лого Rolling Stones сыграет против Реала - в честь первого за 18 лет альбома группы

"Барселона" сыграет против "Реала" в форме с лого группы Rolling Stones. Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.

Напомним, "Барселона" проводит классико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с "Реалом" запланирован на 28 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В прошлом сезоне на форму "Барселоны" в матчах с "Реалом" был нанесен логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

DONE DEAL! ????????

????????????️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 ???? pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp