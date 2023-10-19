Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса в форме с лого Rolling Stones сыграет против Реала - в честь первого за 18 лет альбома группы
Матч с Реалом запланирован на 28 октября
Барселона
"Барселона" сыграет против "Реала" в форме с лого группы Rolling Stones. Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.
Напомним, "Барселона" проводит классико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с "Реалом" запланирован на 28 октября.
Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.
В прошлом сезоне на форму "Барселоны" в матчах с "Реалом" был нанесен логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.
DONE DEAL! ????????— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2023
????????????️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 ???? pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp
Популярное сейчас
- Миколенко: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
- Олег Федорчук: Слабым местом сборной Украины является игра центральных защитников
- Тяжелая травма Неймара, успех юношеской сборной и признание Тонали. Главные новости за 18 октября
- Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Новости по теме
- 23:00 Украинские Шахтер провел первую тренировку под руководством Срны. ВИДЕО
- 22:06 Зарубежные Серхи Роберто получил травму и, вероятно, с Реалом не сыграет
- 13:55 Зарубежные Президента Барселоны обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение