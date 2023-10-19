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Барса в форме с лого Rolling Stones сыграет против Реала - в честь первого за 18 лет альбома группы

Испания
(1 голосов)

Матч с Реалом запланирован на 28 октября

Барса в форме с лого Rolling Stones сыграет против Реала - в честь первого за 18 лет альбома группы

Барселона

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сыграет против "Реала" в форме с лого группы Rolling Stones. Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.

Напомним, "Барселона" проводит классико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с "Реалом" запланирован на 28 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В прошлом сезоне на форму "Барселоны" в матчах с "Реалом" был нанесен логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

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В статье: Барселона
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