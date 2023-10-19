Mundo Deportivo: Реал летом планирует вернуть Моуриньо на пост главного тренера

Мадридский " Реал " планирует вернуть Жозе Моуриньо на пост главного тренера следующим летом и рассматривает его как основную замену Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что Карло Анчелотти покинет Мадрид в конце сезона, чтобы занять место тренера сборной Бразилии, и поэтому мадридцы начали поиск нового тренера для команды.

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Имя Моуриньо циркулирует в столичном клубе как самое предпочтительное среди всех кандидатов. Португальский тренер сейчас возглавляет "Рому", но наверняка уйдёт по истечению контракта, который рассчитан до конца сезона.

Моуриньо провел во главе "сливочных" три года, присоединившись к клубу после того, как привел "Интер" к европейскому и итальянскому треблу. Моуриньо привёл клуб к одному титулу Ла Лиги в 2012 году, а затем ушел через год после сезона, который он назвал худшим в своей карьере, и его заменил Анчелотти.