Севилья - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Принципиальное и очень исторически богатое противостояние. Хотя сейчас оно может получиться не конкурентным, ведь "Севилья" находится в плохом состоянии. Однако смотреть нужно.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч десятого тура Ла Лиги состоится в субботу, 21-го октября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Примера. 10-й тур

21 октября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1