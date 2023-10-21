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Севилья - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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Севилья - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Севилья - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Принципиальное и очень исторически богатое противостояние. Хотя сейчас оно может получиться не конкурентным, ведь "Севилья" находится в плохом состоянии. Однако смотреть нужно.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч десятого тура Ла Лиги состоится в субботу, 21-го октября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Примера. 10-й тур
21 октября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 19:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Севілья - Реал
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