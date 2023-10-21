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Реал Мадрид намерен приобрести летом 2024 года защитника Баварии
Известная сума, которую Реал готов потратить на Альфонса Дэвиса
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает Sport Bild, "Реал" готов потратить на канадца Альфонса Дэвиса не больше 50 млн евро.
В этом году не раз возникали слухи о покупке "Реалом" левого защитника "Баварии" - Альфонсо Дэвиса. Контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года, но "Реал" планирует провести покупку летом 2024 года.
В этом сезоне канадец сыграл в 11 матчах и сделал три голевые передачи.
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Источник:Sport Bild
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