  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид намерен приобрести летом 2024 года защитника Баварии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид намерен приобрести летом 2024 года защитника Баварии

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Известная сума, которую Реал готов потратить на Альфонса Дэвиса

Реал Мадрид намерен приобрести летом 2024 года защитника Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sport Bild, "Реал" готов потратить на канадца Альфонса Дэвиса не больше 50 млн евро.

В этом году не раз возникали слухи о покупке "Реалом" левого защитника "Баварии" - Альфонсо Дэвиса. Контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года, но "Реал" планирует провести покупку летом 2024 года.

В этом сезоне канадец сыграл в 11 матчах и сделал три голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Севилья - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Тони Кроос: Футболисты говорят, что переходят в Саудовскую Аравию за целями. Нет, все ради денег
yellow-arrow
Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.10.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SeventyFour (Phoenix)
21.10.2023 в 14:36
Одни чернож@пые скоро будут играть. Фу блдь
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде