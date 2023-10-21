Реал Мадрид намерен приобрести летом 2024 года защитника Баварии

Как сообщает Sport Bild, "Реал" готов потратить на канадца Альфонса Дэвиса не больше 50 млн евро.

В этом году не раз возникали слухи о покупке "Реалом" левого защитника "Баварии" - Альфонсо Дэвиса. Контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года, но "Реал" планирует провести покупку летом 2024 года.

В этом сезоне канадец сыграл в 11 матчах и сделал три голевые передачи.