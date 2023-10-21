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Лапорта о деле Негрейры: Мы выиграем суд и повторим лучшую эру
Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в деле Негрейры видит козни со стороны "Реала" и уверяет, что клуб под его управлением близок к своим лучшим временам.
Жоан Лапорта на ассамблее соссиос прокомментировал это так:
Делом Негрейры воспользовались, чтобы нанести ущерб репутации "Барсы". Мы все понимаем, чьих это рук дело. Да, речь идет о Мадриде. Во время моего первого срока мы уже боролись с этим социологическим мадридизмом и победили. Это повторится, мы выиграем суд и повторим лучшую эру.
Также Жоан Лапорта объяснил, с чего бы Мадриду ставить палки в колеса "Барселоне".
Они видят, что она (Барселона) становится все лучше и лучше. Что пришел президент, который руководил клубом тогда, когда заставлял их страдать. Президент тот же, тренер - Хави, который тогда был лучшим полузащитником мира, он содержит в себе сущность "Барсы". Они видят, что у нас появляются такие игроки, как Араухо, Бальде, Педри, Ламин, Фермин. Им страшно из-за этого, они хотят уничтожить один из символов Каталонии.
Жоан Лапорта также заявил, что будет до конца отстаивать свою команду.
Напомним, с чего все началось. Председатель Следственного суда Барселоны, Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Позже действующего президента "Барселоны", Жоана Лапорта, также обвинили во взяточничестве в деле Негрейры с 2008 по 2010 год.
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