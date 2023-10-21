Лапорта о деле Негрейры: Мы выиграем суд и повторим лучшую эру

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в деле Негрейры видит козни со стороны "Реала" и уверяет, что клуб под его управлением близок к своим лучшим временам.

Жоан Лапорта на ассамблее соссиос прокомментировал это так:

Делом Негрейры воспользовались, чтобы нанести ущерб репутации "Барсы". Мы все понимаем, чьих это рук дело. Да, речь идет о Мадриде. Во время моего первого срока мы уже боролись с этим социологическим мадридизмом и победили. Это повторится, мы выиграем суд и повторим лучшую эру.