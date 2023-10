Примера. Ла Реал не отстает от лидеров, четвертая кряду ничья Хетафе

Пожалуй, здесь справедливее была бы ничья, но что есть - то есть.

"Мальорка" вчистую выиграла у "Ла Реала" первый тайм и не повела в счете только из-за безнадежной реализации Кайла Ларина, который трижды не пробил Ремиро с близкого расстояния.

Баски не выпустили в основе некоторых основных игроков, уставших во время международной паузы, и это влияло на игру. Например, россиянин Захарян не пробивал в створ, не отдавал под удар, не обыгрывал, не отбирал и не перехватывал. Уровень - статист.

С выходом Таке Кубо, Амари Траоре, Рубена Ле Нормана пошел другой футбол, и вскоре японец нашел в штрафной голову Браиса Мендеса - 1:0.

7 - Real Sociedad's Takefusa Kubo has been involved in seven goals after his first nine appearances in LaLiga 2023/24 (five goals and two assists), scoring and/or providing an assist in six of these matches. Protagonist. pic.twitter.com/qTSITRbOfD