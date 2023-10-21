Примера. Ла Реал не отстает от лидеров, четвертая кряду ничья Хетафе

Пожалуй, здесь справедливее была бы ничья, но что есть - то есть.

"Мальорка" вчистую выиграла у "Ла Реала" первый тайм и не повела в счете только из-за безнадежной реализации Кайла Ларина, который трижды не пробил Ремиро с близкого расстояния.

Баски не выпустили в основе некоторых основных игроков, уставших во время международной паузы, и это влияло на игру. Например, россиянин Захарян не пробивал в створ, не отдавал под удар, не обыгрывал, не отбирал и не перехватывал. Уровень - статист.

С выходом Таке Кубо, Амари Траоре, Рубена Ле Нормана пошел другой футбол, и вскоре японец нашел в штрафной голову Браиса Мендеса - 1:0.

7 - Real Sociedad's Takefusa Kubo has been involved in seven goals after his first nine appearances in LaLiga 2023/24 (five goals and two assists), scoring and/or providing an assist in six of these matches. Protagonist. pic.twitter.com/qTSITRbOfD — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2023

Впоследствии команды создали еще по 2-3 удобных шанса, но Райкович гениально потащил удар Оярсабаля, а попытку Мурики приняла на себя перекладина.

В таблице победа подняла "Сосьедад" на 5-е место с 18 очками. У "Мальорки" - 8 баллов и 15-я позиция.

10-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Браис Мендес, 64

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Траоре, 60), Субельдия (Ле Норман, 70), Пачеко, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино, Захарян (Барренечеа, 46) - Карлос Фернандес (Кубо, 60), Оярсабаль (Садик, 84)

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете (Морланес, 70), Лато (Хауме Коста, 69) - Антонио Санчес (Ндиай, 74), Саму Кошта, Дани Родригес (Льябрес, 86) - Ларин (Абдон, 73), Мурики

Предупреждения: Субельдия, 47, Пачеко, 71, Браис Мендес, 90+3 - Копете, 15, Лато, 41, Антонио Санчес, 43

А вот здесь счет по делу. Игра получилась очень равной.

"Бетис" открыл счет в первой же атаке - это Марк Рока вывалился на ворота по центру, здорово обыгравшись с Борхой.

"Хета" ответил классически - навесами. Мата свой шанс упустил, а вот Майораль после подачи Рико блестяще замкнул дальнюю штангу. 1:1.

Впоследствии "Бетис" привычно лучше двигал мяч, комбинировал. Никто из хозяев не мог отобрать мяча у Иско. Но вот что касается моментов, то они были острее у простоватого "Хетафе". Лучший сэйв матча выполнил после перерыва 40-летний Браво, отбивший удар Майораля с нескольких метров.

8 - No team has scored more headed goals than @GetafeCFen ???????? in Europe's top five leagues this season (eight goals, level with 1. FC Union Berlin ????????). Hammer. pic.twitter.com/d7SZLjAUeG — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2023

В таблице после ничьей у "Бетиса" 14 очков, у "Хетафе" - 11. И те, и другие могут считаться крепкими середняками.

10-й тур Примеры. Хетафе. "Эстадио Колозеум"

"Хетафе" - "Бетис" - 1:1

Голы: Борха Майораль, 17 - Рока, 1

"Хетафе": Сория - Суарес (Иглесиас, 55), Митрович (Аленья, 64), Альварес, Рико - Кармона, Арамбарри (Альдерете, 46), Максимович, Мата (Латаса, 64) - Гринвуд (Оскар, 78), Майораль

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья (Карвалью, 60), Рияд, Миранда - Гуардадо (Висус, 60), Рока - Диао (Луис Энрике, 72), Иско, Родри (Абде, 72) - Борха Иглесиас

Предупреждения: Рико, 38, Арамбарри, 38, Альварес, 43, Кармона, 86, Максимович, 89 - Гуардадо, 34, Песселья, 41