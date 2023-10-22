Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" борется за первое место, а "Атлетик" - за зону еврокубков. У каждого здесь своя сильная мотивация, и матч обещает быть конкурентным.

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Вообще каталонцы сильнее и богаче, но прямо сейчас у них травмированы Педри, де Йонг, Левандовский, Рафинья, Кунде, Роберто. Уже в прошлом туре с "Гранадой" (2:2) было видно, что "Барсе" нелегко с таким лазаретом.

"Атлетик", между тем, сильнее "Гранады". Его форварды Иньяки Уильямс и Горка Гурусета забили по 4 гола в этом сезона, а Нико Уильямс отдал 4 ассиста и считается одной из главных молодых звезд Ла Лиги.

На бумаге мы имеем все условия для сенсации. Но состоится ли она в реальности - узнаем в воскресенье, 22 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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