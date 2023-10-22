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Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" - "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" борется за первое место, а "Атлетик" - за зону еврокубков. У каждого здесь своя сильная мотивация, и матч обещает быть конкурентным.
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Вообще каталонцы сильнее и богаче, но прямо сейчас у них травмированы Педри, де Йонг, Левандовский, Рафинья, Кунде, Роберто. Уже в прошлом туре с "Гранадой" (2:2) было видно, что "Барсе" нелегко с таким лазаретом.
"Атлетик", между тем, сильнее "Гранады". Его форварды Иньяки Уильямс и Горка Гурусета забили по 4 гола в этом сезона, а Нико Уильямс отдал 4 ассиста и считается одной из главных молодых звезд Ла Лиги.
На бумаге мы имеем все условия для сенсации. Но состоится ли она в реальности - узнаем в воскресенье, 22 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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