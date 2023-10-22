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Возвращение Цыганкова. Жирона – Альмерия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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В поединке смогут принять участие два украинца

Возвращение Цыганкова. Жирона – Альмерия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: LaLiga.com

Новина українською

В рамках 10 тура испанского чемпионата один из лидеров будет противостоять полному аутсайдеру. “Альмерия” за девять туров набрала всего три очка и идет последней в турнирные таблицы. В то же время “Жирона” замыкает тройку лидеров Примеры. Стоит отметить, что Виктор Цыганков возвращается в состав каталонцев после травмы, из-за которой он пропустил международные матчи сборной Украины. Его соотечественник Артем Довбик тоже готов играть.

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Ла Лига, 10 тур

22 октября, 17:15. "Мунисипаль де Монтиливи" (Жирона)

"Жирона" - "Альмерия"

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Альмерія
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