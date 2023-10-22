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Жирона – Альмерия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В поединке смогут принять участие два украинца
Фото: GironaFC/Автор - невідомий
В рамках 10 тура испанского чемпионата один из лидеров будет противостоять полному аутсайдеру. “Альмерия” за девять туров набрала всего три очка и идет последней в турнирные таблицы. В то же время “Жирона” замыкает тройку лидеров Примеры. Стоит отметить, что Виктор Цыганков еще не возвращается в состав каталонцев после травмы, из-за которой он пропустил международные матчи сборной Украины. Его соотечественник Артем Довбик готов играть.
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Ла Лига, 10 тур
22 октября, 17:15. "Мунисипаль де Монтиливи" (Жирона)
"Жирона" - "Альмерия"
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
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