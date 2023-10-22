Жирона – Альмерия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В рамках 10 тура испанского чемпионата один из лидеров будет противостоять полному аутсайдеру. “Альмерия” за девять туров набрала всего три очка и идет последней в турнирные таблицы. В то же время “Жирона” замыкает тройку лидеров Примеры. Стоит отметить, что Виктор Цыганков еще не возвращается в состав каталонцев после травмы, из-за которой он пропустил международные матчи сборной Украины. Его соотечественник Артем Довбик готов играть.

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Ла Лига, 10 тур

22 октября, 17:15. "Мунисипаль де Монтиливи" (Жирона)

"Жирона" - "Альмерия"

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