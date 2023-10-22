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Барселона – Атлетик: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Серьезный вызов для каталонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" лидирует в чемпионате на расстоянии четырех очков от "Барселоны". Каталонцы потеряли зачетные пункты дважды в последних трех матчах Ли Лиги. Сегодня подопечным Хави предстоит встретиться с крепким в этом сезоне "Атлетиком". Баски всего на четыре очка отстают от "Барсы". Борьбу они навязают обязательно.
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Ла Лига, 10 тур
22 октября, 22:00
"Барселона" - "Атлетик"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Барселона - АтлетікСмотреть трансляцию
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