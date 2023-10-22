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Барселона – Атлетик: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Серьезный вызов для каталонцев

Барселона – Атлетик: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" лидирует в чемпионате на расстоянии четырех очков от "Барселоны". Каталонцы потеряли зачетные пункты дважды в последних трех матчах Ли Лиги. Сегодня подопечным Хави предстоит встретиться с крепким в этом сезоне "Атлетиком". Баски всего на четыре очка отстают от "Барсы". Борьбу они навязают обязательно.

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Ла Лига, 10 тур

22 октября, 22:00

"Барселона" - "Атлетик"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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