Барселона – Атлетик: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" лидирует в чемпионате на расстоянии четырех очков от "Барселоны". Каталонцы потеряли зачетные пункты дважды в последних трех матчах Ли Лиги. Сегодня подопечным Хави предстоит встретиться с крепким в этом сезоне "Атлетиком". Баски всего на четыре очка отстают от "Барсы". Борьбу они навязают обязательно.

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Ла Лига, 10 тур

22 октября, 22:00

"Барселона" - "Атлетик"

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