Примера. Жирона - Альмерия 5:2. День славы Артема Довбика

"Жирона" даже без травмированного Цыганкова продемонстрировала характер и догнала по очкам лидера Ла Лиги - "Реал".

Матч начался очень странно. "Жирона" создавала много моментов после стандартов, но Давид Лопес и Янхель Эррера промахнулись. В это же время у противоположных ворот "Альмерия" неожиданно реализовала оба свои полумомента.

Слабую команду такой поворот поверг бы в шок, но "Жирона" сейчас на кураже и даже не дрогнула. Подопечные Мичела продолжили гнуть свою линию, атаковали разнообразно, и еще перед перерывом зрители увидели великолепный камбэк.

Иван Мартин отквитал один мяч после выдающегося паса Алейша Гарсии, но главным героем отрезка стал наш Артем Довбик. Два гола за четыре минуты! И какие голы! Сперва придумал стеночку с Блиндом и прошил голкипера; затем убрал с ноги сразу двоих оппонентов и безупречно пальнул под дальнюю штангу. Блеск!

Esse cara ai da imagem é hoje um dos melhores centroavante do Laliga.



Dovbyk é o cara do Girona.



Com o jogo de hoje onde ele ja marcou 2 gols no 1º tempo ele tem números impressionantes.



10 Jogos (6 titular)

5 Gols ⚽️

2 Assistencias ????️

68 Minutos para participar. pic.twitter.com/wVwGQxeAAo