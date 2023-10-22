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Примера. Жирона - Альмерия 5:2. День славы Артема Довбика
Каталонцы эффектно догнали "Реал"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Жирона" даже без травмированного Цыганкова продемонстрировала характер и догнала по очкам лидера Ла Лиги - "Реал".
Матч начался очень странно. "Жирона" создавала много моментов после стандартов, но Давид Лопес и Янхель Эррера промахнулись. В это же время у противоположных ворот "Альмерия" неожиданно реализовала оба свои полумомента.
Слабую команду такой поворот поверг бы в шок, но "Жирона" сейчас на кураже и даже не дрогнула. Подопечные Мичела продолжили гнуть свою линию, атаковали разнообразно, и еще перед перерывом зрители увидели великолепный камбэк.
Иван Мартин отквитал один мяч после выдающегося паса Алейша Гарсии, но главным героем отрезка стал наш Артем Довбик. Два гола за четыре минуты! И какие голы! Сперва придумал стеночку с Блиндом и прошил голкипера; затем убрал с ноги сразу двоих оппонентов и безупречно пальнул под дальнюю штангу. Блеск!
Esse cara ai da imagem é hoje um dos melhores centroavante do Laliga.— Mundo Futeboleiro ⚽️????️ (@MFuteboleiro) October 22, 2023
Dovbyk é o cara do Girona.
Com o jogo de hoje onde ele ja marcou 2 gols no 1º tempo ele tem números impressionantes.
10 Jogos (6 titular)
5 Gols ⚽️
2 Assistencias ????️
68 Minutos para participar. pic.twitter.com/wVwGQxeAAo
Так хорошо, как сегодня, Артем в Ла Лиге еще не играл, но это фишка этой "Жироны" - в ней все исполнители выдают лучшее, на что способны. Отсюда и столько побед.
Тем временем "Альмерия", пропустив трижды за десять минут, просто развалилась, и даже во втором тайме мы ее на поле не увидели. "Жирона" продолжала давить, атаковать, и в итоге на 70-й минуте Савио с острого угла убил остатки интриги.
Гол Стуани в концовке - это вишенка на торте, важная, прежде всего, для самого 37-летнего ветерана.
В таблице у каталонцев после победы 25 очков - это график "Реала" и "Атлетико". У "Альмерии" - 3 балла и последняя строчка.
10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Альмерия" - 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24
"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия (Арнау, 80), Блинд, Давид Лопес - Коуто (Валери, 67), Эррера, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Мартин (Торре, 86), Довбик (Стуани, 67), Савио (Порту, 80)
"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Монтес, Каики, Сентельес - Баба, Лопи (Мелеро, 68) - Аррибас (Рамазани, 68), Робертоне (Чуми, 46), Эмбарба - Баптистао (Санка, 89)
Предупреждения: Давид Лопес, 45+3 - Робертоне, 26, Баптистао, 74
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