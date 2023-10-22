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Артем Довбик: Я очень счастлив забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку

Испания
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Артем прокомментировал победу над Альмерией

Артем Довбик: Я очень счастлив забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбык прокомментировал победу в матче 10-го тура Ла Лиги с "Альмерией" (5:2), в котором он оформил дубль.

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"Привет, болельщики "Жироны". Я очень счастлив забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку.

Давайте продолжать вместе. Увидимся в пятницу", - сказал Довбик.

В пятницу, 27 октября, "Жирона" будет принимать "Сельту".

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В статье: Артем Довбик Жирона
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