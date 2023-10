Примера. Барселона - Атлетик 1:0. Ла Масия рулит

"Барса" очень долго не могла забить "Атлетику", пока на поле не появился 17-летний дебютант из Ла Масии. Чудо? Чудо!

Каталонцы лучше начали, и уже к 15-й минуте дважды опасно пробивали с центра штрафной - Жоау Феликс пробил в перекладину, а удар Фермина Лопеса потащил Симон.

"Атлетик" всячески замедлял темп, и где-то через полчаса добился определенного успеха. "Барса" увязла и не находила решений. Бальде от безысходности шел на всех; Феликс и Ферран вообще куда-то потерялись. На таком фоне братья Уильямс по разу здорово напрягли тер Штегена, но тот не спал. Перерыв.

0 - Barcelona have not lost any of their last seven games against Athletic in LaLiga (W6 D1), winning all three under Xavi Hernández without conceding a goal. Streak. pic.twitter.com/UKDTLQ5WuE