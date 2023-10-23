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17-летний Марк Гуйю - самый молодой автор гола в дебютном матче за Барселону в Ла Лиге в XXI веке
Очередной талант Ла Масии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Нападающий Марк Гуйю появился на поле на 79 минуте матча. Через 35 секунд после выхода он открыл счет, получив передачу от Жоау Феликса и убежав один на один с вратарем "Атлетика". "Барселона" победила 1:0.
Марк является воспитанником "блауграны". Футболист уже попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах ни разу не появлялся.
Также Марк Гуйю - стал самым молодым автором гола в дебютной игре за "Барсу" в Ла Лиге в XXI веке. Форвард отличился в возрасте 17 лет и 291 дня.
17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.— OptaJose (@OptaJose) October 22, 2023
Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78
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