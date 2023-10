17-летний Марк Гуйю - самый молодой автор гола в дебютном матче за Барселону в Ла Лиге в XXI веке

Нападающий Марк Гуйю появился на поле на 79 минуте матча. Через 35 секунд после выхода он открыл счет, получив передачу от Жоау Феликса и убежав один на один с вратарем "Атлетика". "Барселона" победила 1:0.

Марк является воспитанником "блауграны". Футболист уже попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах ни разу не появлялся.

Также Марк Гуйю - стал самым молодым автором гола в дебютной игре за "Барсу" в Ла Лиге в XXI веке. Форвард отличился в возрасте 17 лет и 291 дня.

