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Реал обеспокоен судейством в Ла Лиге. Игроки и Анчелотти были недовольны работой арбитра матча с Севильей
Реал обеспокоен судейством в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
По данным Marca, после матча с "Севильей" работой главного арбитра Рикардо Бенгоечеа были недовольны игроки в раздевалке "Реала".
В целом, по информации источника, в мадридском клубе обеспокоены, как судят матчи с их участием.
После матча, завершившегося вничью (1:1), Карло Анчелотти иронично заявил:
"Рефери отлично отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%. Было много борьбы, много дуэлей, но он действовал правильно в каждом случае, - цитата с пресс-конференции. - В конце матча я спросил, за что он меня предупредил, ведь я не с ним разговаривал, а с Камавингом".
В интервью клубному каналу "Реала" Анчелотти раскрыл свою задумку:
"Ирония - единственный выход. Если я начну говорить, что думаю, буду отстранен на много матчей. А больше всего мне нравится сидеть на скамейке - и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю, что думаю, а прибегаю к иронии".
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