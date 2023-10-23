Главный тренер Жироны: Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбика позволили нам выдохнуть

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу в матче 10-го тура Ла Лиги с "Альмерией" (5:2), в котором Артем Довбык оформил дубль.

"Начало игры было плохим с точки зрения концентрации, но первый забитый гол вернул нас в игру. Мы смогли отыграться после 0:2.

Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбыка позволили нам выдохнуть.

Я сказал игрокам, что меня не волнует фаза нападения, поскольку мы можем нанести вред любому сопернику, поскольку у нас много ресурсов. Если мы сможем оставаться сосредоточенными под давлением после поражения, мы выиграем еще больше", - сказал Санчес.