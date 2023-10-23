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В ожидании Яремчука. Валенсия – Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Валенсия - Кадис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Ла Лига
Накануне в Примере дублем отличился нападающий "Жироны" Артем Довбик. Сумеет ли повторить его достижение форвард "Валенсии" Роман Яремчук? Выйдет ли он вообще на поле в матче против "Кадиса"? Узнаем с видеотрансляции.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Ла Лиги запланирован на понедельник, 23-е октября, на 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Примера
"Валенсия" 22:00 "Кадис"
MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Валенсія - КадісСмотреть трансляцию
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