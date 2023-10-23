В ожидании Яремчука. Валенсия – Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Накануне в Примере дублем отличился нападающий "Жироны" Артем Довбик. Сумеет ли повторить его достижение форвард "Валенсии" Роман Яремчук? Выйдет ли он вообще на поле в матче против "Кадиса"? Узнаем с видеотрансляции.

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Матч Ла Лиги запланирован на понедельник, 23-е октября, на 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Примера

MEGOGO Футбол 2