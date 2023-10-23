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Хави: Перед Класико нас ждет игра в ЛЧ против Шахтера. Игра очень важная, а у нас много травмированных
Наставник Барселоны дал послематчевый комментарий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави отметил усилия, понадобившиеся для победы над "Атлетиком" (1:0) и прокомментировал будущие матчи "Барселоны".
"Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что "Атлетик" - храбрая команда. Но Марк Гую, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка.
Мы знали о прессинге "Атлетика". Мы ожидали высокую линию. Таким образом они выиграют множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победы, так это мы.
Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет.
Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: "Выпускай, увидишь, что все будет хорошо". Я видел это в Гави, Бальди, Ямале, Фермини, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.
Класико - очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов против "Шахтера". Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к "Реалу" на два очка. Победить в классико жизненно важно, поскольку мы играем дома", - сказал главный тренер "Барселоны".
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