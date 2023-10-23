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У Артема Довбыка - 5 голов и 2 результативные передачи за 10 матчей в Жироне

Испания
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Артем - в хорошей форме

У Артема Довбыка - 5 голов и 2 результативные передачи за 10 матчей в Жироне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23-го октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Альмерию" (5:2). Гостям удалось забить дважды, но лучшими в атаке были хозяева. В частности, и благодаря действиям форварда сборной Украины Артема Довбыка. Украинский нападающий "Жироны" отметился дублем.

Голы Артема позволили команде сравнять счет (2:2) и выйти вперед (3:2). На 67-й минуте его заменил Кристиан Стуани.

Таким образом на счету Довбыка 5 голов и 2 результативные передачи в первых 10 матчах за новую команду. В среднем игрок совершает результативное действие примерно каждые 70 минут.

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В статье: Испания Примера Артем Довбик Жирона
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