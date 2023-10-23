Президент Атлетика Бильбао: Думаю, что скоро Нико Уильямс продлит контракт с клубом

Президент "Атлетика" Бильбао Йон Уриарте поделился мыслями о будущем вингера Нико Уильямса в испанском клубе.

"Мы относимся спокойно к ситуации с контрактом Уильямса. Мы думаем, что он намерен продлить трудовое соглашение и остаться с нами. Мы хотим создать привлекательный проект, будучи уверенными, что Нико Уильямс станет его частью на долгие годы вперед", - приводит слова Уриарте журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующее трудовое соглашение Уильямса рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее ходили слухи, что у Нико есть предварительная договоренность о переходе свободным агентом в "Барселону" летом 2024 года, после окончания контракта с "Атлетиком".

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 21-летний футболист принял участие в семи матчах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 млн. евро.