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17-летний Гую о голе в дебютном матче за Барсу: Не могу поверить - я всю жизнь работал, чтобы получить шанс

Испания
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Марк Гую поделился эмоциями после дебюта

17-летний Гую о голе в дебютном матче за Барсу: Не могу поверить - я всю жизнь работал, чтобы получить шанс

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

17-летний форвард "Барселоны" Марк Гую поделился эмоциями после дебюта.

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с "Атлетиком" и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для "Барселоны" (1:0). Гую был признан лучшим игроком матча.

"Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился.

Жоау Феликс был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с Унаи Симоном. Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.

Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ею в трудные для клуба моменты, как сейчас.

Иньиго [Мартинес] сказал мне, что я сегодня не смогу уснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда", - сказал Гую в эфире Esports 3.

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В статье: Барселона
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Источник:
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