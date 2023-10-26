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Мансано назначен на Эль-Класико. В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра

Испания
(1 голосов)

RFEF объявила, что классико будет судить Мансано

Мансано назначен на Эль-Класико. В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

RFEF объявила, что классико будет судить Хесус Хиль Мансано.

Арбитр будет работать на матче между "Барселоной" и "Реалом" в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять Гильермо Куадра Фернандес.

В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда "Барселоны" Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против "Осасуны" за две желтые карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два - за неуважение к арбитру.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
rfef

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Комментарии (15)
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oda1979 (Запорожье)
26.10.2023 в 20:46
Нормальный выбор. В барцелонских махинациях вроде заметен не был.главное, не будет мешать выносить вперед ногами шлемазлов.
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+1
-1
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 21:02
Мало того.. он не только не будет мешать, но и будет отворачиваться и стараться не смотреть на то, как вы безуспешно, аж до слёз умиления, и с нарушениями правил будете пытаться это сделать.
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0
-1
avatar
Баpceлиниуc
26.10.2023 в 19:36
з н п
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0
0
avatar
Campеón
26.10.2023 в 18:46
не має різниці хто буде арбітром, судити будуть проти Мадрида, тому що не підтримали підвищення зп тебасу. тебас, пyтaлoнa, арбітри - це одна корупційна помийка
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+1
-1
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 19:28
Тебас от Переса в конвертах каждый месяц будет получать. А это всё спектакль для л0хов, мол Мадрид и Тебас никак не связаны. Но нас то, старых и прожжённых болельщиков Барсы не проведёшь, мы все ходы Переса и его холуя Тебаса видим.
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0
-1
avatar
Campеón
26.10.2023 в 19:51
бapceлox дypкyвaтий, не смерди. нісенітницю своїй другій половині будеш втирать. бачу бібу-тyпapя ти вже викликаєш
+1
-1
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 20:30
После ЭК я здесь такое выложу, такое... Так шо не расслабляйся Витёк. А я, если выкладываю, то выкладываю... ты ж меня знаешь. Это будет БИМБА! Не ссы, лично тебя это никак не касается. Пока.. Так шо молись, шоб Хави выпустил тех, кого надо выпустить... Но я уже в предвкушении, потому шо лошара Хави их не выпустит. Ну и я начну...
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0
0
avatar
Campеón
26.10.2023 в 21:11
єдина бімба, яку ти тут зробив, коли ти виклав свої банківські дані і ми дізналися хто ти насправді тому навряд когось ще здивуєш. так шо жуй собі по-тихому сардельки по 120
0
-2
avatar
Баpceлиниуc
26.10.2023 в 23:34
А кем же я был до того? Прекрасным актёром? Ты мне льстишь Витёк. Хотя я по-прежнему играю здесь лучше всех. Ведь мы здесь все играем, не правда ли? У каждого своя роль. Один только ода тупит по настоящему.
0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.10.2023 в 16:05
Мансана.. Ой, не могу! Кто ж ещё, как ни этот пёс цепной? Перес всё купил, блъ!
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0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
26.10.2023 в 16:41
Вам кого ни назначь так Перес всё купил! Вообще то подкуп арбитров это больше по барселонски, Негрейра не даст соврать)))
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+2
0
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 17:20
Не, ну а чё на ЭК именно пересовский холуй Мансана, шо не было других непродажных арбитров?
0
0
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Romantíco777 (Alicante)
26.10.2023 в 18:33
Уже в поисках оправданий?)))Вот в прошлом туре против Реала судья-крендель чего понаисполнял, и ничего, тьфу на него, идем дальше)
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+2
0
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Campеón
26.10.2023 в 18:51
будь-який арбітр в ель класіко у них "промадридський" . це постійна мантра, яку вони перед кожним ель класіко повторюють. відпрацьовують методичку
+2
0
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 19:16
Так вот шоб не было никаких инсинуаций и надо было назначать нейтрального арбитра. Да вот хотя бы того же Эрнандеса и ещё раз Эрнандеса. Хотя он тоже...
0
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