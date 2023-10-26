Мансано назначен на Эль-Класико. В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра

RFEF объявила, что классико будет судить Хесус Хиль Мансано.

Арбитр будет работать на матче между "Барселоной" и "Реалом" в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять Гильермо Куадра Фернандес.

В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда "Барселоны" Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против "Осасуны" за две желтые карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два - за неуважение к арбитру.