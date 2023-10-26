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Жирона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" - "Сельта": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sergio Carmona/Quality Sport Images
"Жирона" наших Цыганкова и Довбика в 10 турах набрала те же 25 очков, что и "Реал", и это главная сенсация всего старта сезона в топ-лигах. Ну чем может удивить таких каталонцев кризисная "Сельта"?
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Команда Рафы Бенитеса выиграла всего раз в этом сезоне, причем было это 1 сентября. В прошлом туре "Кельты" дали бой "Атлетико", но все испортило удаление вратаря Ивана Вильяра уже на 25-й минуте. Итог - 0:3.
И так с "Сельтой" постоянно - ей мешает то одно, то другое. В это же время "Жирона" наоборот постоянно открывает в себе новые таланты. Например, в прошлом туре каталонцы показали характер и всего за 10 минут отыгрались с 0:2 и разбили "Альмерию" 5:2.
Сумеет ли Рафа Бенитес удивить эту машину хоть чем-нибудь - узнаем в пятницу, 27 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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