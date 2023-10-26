Тренер Жироны: Для меня Барселона и Реал не являются нашими прямыми конкурентами

Главный тренер " Жирона " Мичел высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

Напомним, что на данный момент команда делит очки с "Реалом" на вершине таблице и опережает "Барселону".

"У команды очень высокий менталитет, и она не опасаясь играет против любого соперника. Конечно, всегда есть что улучшить. Мы довольно много пропускаем, в атаке я хотел бы также иметь больший контроль на половине соперника.

То, что мы идем в группе лидеров, означает, что команда очень хорошая, что мы хорошо тренируемся, что все хотят играть, и это хорошо.

Для меня "Барселона" и "Реал" не являются нашими прямыми конкурентами. Сперва у нас матч с "Сельтой", а потом, в случае победы, посмотрим, что может случиться. Уже после нашего матча я буду спокойно смотреть и наслаждаться Эль Класико", - сказал Мичел.