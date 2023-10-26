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Тренер Жироны: Для меня Барселона и Реал не являются нашими прямыми конкурентами
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "
Напомним, что на данный момент команда делит очки с "Реалом" на вершине таблице и опережает "Барселону".
"У команды очень высокий менталитет, и она не опасаясь играет против любого соперника. Конечно, всегда есть что улучшить. Мы довольно много пропускаем, в атаке я хотел бы также иметь больший контроль на половине соперника.
То, что мы идем в группе лидеров, означает, что команда очень хорошая, что мы хорошо тренируемся, что все хотят играть, и это хорошо.
Для меня "Барселона" и "Реал" не являются нашими прямыми конкурентами. Сперва у нас матч с "Сельтой", а потом, в случае победы, посмотрим, что может случиться. Уже после нашего матча я буду спокойно смотреть и наслаждаться Эль Класико", - сказал Мичел.
Ранее Мичел заявил, что Виктор Цыганков сможет сыграть против "Сельты" 27 октября. Эль Класико состоится в субботу, 28 октября.
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