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Федерация футбола Испании открыла тендер на предоставление систем полуавтоматической фиксации офсайда

Испания
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Ожидается, что система появится на матчах Ла Лиги уже со следующего сезона

Федерация футбола Испании открыла тендер на предоставление систем полуавтоматической фиксации офсайда

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила о тендере на систему полуавтоматической фиксации офсайда в Ла Лиге.

По данным испанских СМИ, контракт на использование системы планируется подписать на 4 года, начиная со следующего сезона.

Отметим, что эта система могла начать работать на матчах Ла Лиги уже в текущем сезоне, но экс-председатель федерации Луис Рубиалес наложил вето на участие в тендере компании Mediapro, которая готова была взять финансирование на себя.

Напомним, что данная система уже работала на ЧМ-2022.

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В статье: Ла Лига
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Источник:
RFEF

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