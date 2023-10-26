Федерация футбола Испании открыла тендер на предоставление систем полуавтоматической фиксации офсайда

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила о тендере на систему полуавтоматической фиксации офсайда в Ла Лиге .

По данным испанских СМИ, контракт на использование системы планируется подписать на 4 года, начиная со следующего сезона.

Отметим, что эта система могла начать работать на матчах Ла Лиги уже в текущем сезоне, но экс-председатель федерации Луис Рубиалес наложил вето на участие в тендере компании Mediapro, которая готова была взять финансирование на себя.

Напомним, что данная система уже работала на ЧМ-2022.