Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Сельтой Виго".

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До Эль-Класико у "Жироны" есть шанс заскончить на первую строчку в турнирной таблице. Даже возможно, после поединка "Барселона" – "Реал" команда Довбика и Цыганкова все равно останется на первом месте, вдруг каталонцы и мадридцы сыграют вничью. Но для начала нужно победить "Сельту Виго". Забьет ли Артем? Оформит ли Виктор ассист? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский