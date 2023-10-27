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Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании

Испания
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Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Сельтой Виго".

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До Эль-Класико у "Жироны" есть шанс заскончить на первую строчку в турнирной таблице. Даже возможно, после поединка "Барселона" – "Реал" команда Довбика и Цыганкова все равно останется на первом месте, вдруг каталонцы и мадридцы сыграют вничью. Но для начала нужно победить "Сельту Виго". Забьет ли Артем? Оформит ли Виктор ассист? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Севилья Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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