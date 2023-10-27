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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона
"Барселона" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sam Hodde
"Барселона" минимально обыграла "Шахтер"; "Реал" еле отскочил в "Браге" - и на этом фоне команды впервые сыграют между собой в новом сезоне.
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Пожалуй, "Сливочные" фавориты, если учесть форму Джуда Беллингема и травмы почти всех лидеров "Барсы". Левандовский и де Йонг если и сыграют, то на уколах, а Педри и Кунде не будет вовсе.
На что могут надеяться каталонцы? На многочисленных талантов из Ла Масии, опыт Гюндогана и мастерство тер Штегена - вот все козыри, что остались. Но хватит ли их хотя бы для ничьей?
Ответ узнаем в субботу, 28 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало - в 17:15 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN+
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 2
- Германия - DAZN1, DAZN Germany
- Венгрия - Spíler2
- Израиль - One Sport
- Италия - DAZN Italia
- Молдова - Setanta Sports 2
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar+, DAZN Spain, DAZN LaLiga
- Турция - S Sport
- Великобритания - LaLigaTV
- США - ESPN Deportes, ESPN+
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