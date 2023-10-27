Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона

"Барселона" минимально обыграла "Шахтер"; "Реал" еле отскочил в "Браге" - и на этом фоне команды впервые сыграют между собой в новом сезоне.

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Пожалуй, "Сливочные" фавориты, если учесть форму Джуда Беллингема и травмы почти всех лидеров "Барсы". Левандовский и де Йонг если и сыграют, то на уколах, а Педри и Кунде не будет вовсе.

На что могут надеяться каталонцы? На многочисленных талантов из Ла Масии, опыт Гюндогана и мастерство тер Штегена - вот все козыри, что остались. Но хватит ли их хотя бы для ничьей?

Ответ узнаем в субботу , 28 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало - в 17:15 по Киеву.

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