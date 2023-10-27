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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона

Испания
(1 голосов)

"Барселона" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sam Hodde

Новина українською

"Барселона" минимально обыграла "Шахтер"; "Реал" еле отскочил в "Браге" - и на этом фоне команды впервые сыграют между собой в новом сезоне.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Пожалуй, "Сливочные" фавориты, если учесть форму Джуда Беллингема и травмы почти всех лидеров "Барсы". Левандовский и де Йонг если и сыграют, то на уколах, а Педри и Кунде не будет вовсе.

На что могут надеяться каталонцы? На многочисленных талантов из Ла Масии, опыт Гюндогана и мастерство тер Штегена - вот все козыри, что остались. Но хватит ли их хотя бы для ничьей?

Ответ узнаем в субботу, 28 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN+
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 2
  • Германия - DAZN1, DAZN Germany
  • Венгрия - Spíler2
  • Израиль - One Sport
  • Италия - DAZN Italia
  • Молдова - Setanta Sports 2
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar+, DAZN Spain, DAZN LaLiga
  • Турция - S Sport
  • Великобритания - LaLigaTV
  • США - ESPN Deportes, ESPN+
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В статье: Барселона Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 16:06
Та давайте уже долгожданный анонс матча, нафиг нам ваше "где посмотреть"? Руки уже так и чешутся блъ...
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