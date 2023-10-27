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Барса продает пластиковые сиденья с Камп Ноу в качестве сувениров. Цена - от 99 до 299 евро

Испания
(1 голосов)

Стадион закрыт на реконструкцию

Барса продает пластиковые сиденья с Камп Ноу в качестве сувениров. Цена - от 99 до 299 евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" продает сиденья с "Камп Ноу", закрытого на реконструкцию.

Последний матч на стадионе "блауграна" провела 28 мая против "Мальорки" (3:0) в рамках Ла Лиги.

В рамках акции Memorabilia "Барселона" реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона "Камп Ноу" и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов с газона.

Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с "Камп Ноу". Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос "Барсы" могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.

Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков "Барселоны", включая Лионеля Месси - подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.

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В статье: Барселона
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Источник:
marca

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Комментарии (7)
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JudgeDredd (Киев)
27.10.2023 в 14:59
Меня терзают смутные сомнения о каталанском происхождении Лапорты..У него наверняка есть еврейская кровь.
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 15:45
Каталония развитый промышленный регион Испании, где много различных предприятий, заводов, фабрик... а при них всегда крутятся евреи, люди умные, образованные, предприимчивые, хозяйственные. У нас в Кривом Роге всё также. В Каталонии много евреев, особенно в Барселоне, куда сходятся все финансовые потоки региона. Не обошли евреи своим вниманием и футбол, особенно, когда он начал приносит хорошую прибыль в конце 90-х годов. Все же прекрасно помнят одиозного президента Барсы еврея Росселя. Но евреи в тюрьмах не сидят, не положено. Является ли Лапорта евреем? Куй его знает. Судя по хватке и предприимчивости, еврейская жилка таки есть... да наверняка есть. То, как он благородно поступил с легендой клуба Месси, свидетельствует об этом. Так шоо... А вы батенька случайно не антисемит? А то смотрите мне, не пощажу.
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JudgeDredd (Киев)
27.10.2023 в 21:06
Нет, не антисемит, уважаю этот народ. Спасибо за развернутый ответ, интересно. Кстати, Коломойский опровергает ваш постулат о том, что еврею в тюрьме сидеть не положено) Хотя там ему, кажется, в сложившейся конфигурации спокойнее.
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 11:18
Можно ещё порезать крышу-козырёк на кусочки и продать по 500 евро за кусочек. А писсуары, унитазы, кабинки с надписями, плитка, кафель, линолеум, плафоны, поручни, перила, входные клети, двери, турникеты... ворота распилить, флажки порезать.. да мало ли... Вот она магия Капм Ноу! Вот оно величие! А вы говорите... и за шо эти банкроты будут реконструкцию делать? Если подойти к делу творчески, то будет за шо.
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 10:46
Кто-то подписывает за Месси футболки стоимостью 150 евро? Отличный ход!
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2023 в 09:51
Да продайте уже этот клуб и все.
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-1
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 13:59
Сам ты дурак!
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