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Барса продает пластиковые сиденья с Камп Ноу в качестве сувениров. Цена - от 99 до 299 евро
Стадион закрыт на реконструкцию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" продает сиденья с "Камп Ноу", закрытого на реконструкцию.
Последний матч на стадионе "блауграна" провела 28 мая против "Мальорки" (3:0) в рамках Ла Лиги.
В рамках акции Memorabilia "Барселона" реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона "Камп Ноу" и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов с газона.
Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с "Камп Ноу". Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос "Барсы" могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.
Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков "Барселоны", включая Лионеля Месси - подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.
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