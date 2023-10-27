Барса продает пластиковые сиденья с Камп Ноу в качестве сувениров. Цена - от 99 до 299 евро

"Барселона" продает сиденья с "Камп Ноу", закрытого на реконструкцию.

Последний матч на стадионе "блауграна" провела 28 мая против "Мальорки" (3:0) в рамках Ла Лиги.

В рамках акции Memorabilia "Барселона" реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона "Камп Ноу" и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов с газона.

Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с "Камп Ноу". Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос "Барсы" могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.

Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков "Барселоны", включая Лионеля Месси - подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.