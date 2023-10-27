Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими

Гути ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком мира.

"Беллингем, без сомнения.

Я думаю, чтобы говорить о лучшем в мире, мы должны говорить о том, что происходит прямо сейчас. А он сейчас конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими.

Дело в том, что "Золотой мяч" часто достается тем, кто забивает голы, и он это умеет, но он должен делать это на протяжении всего года", - сказал бывший полузащитник "Реала" в эфире El Chiringuito.