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Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими

Испания
(1 голосов)

Бывший звездный игрок Реала оценил Джуда

Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Гути ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком мира.

"Беллингем, без сомнения.

Я думаю, чтобы говорить о лучшем в мире, мы должны говорить о том, что происходит прямо сейчас. А он сейчас конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими.

Дело в том, что "Золотой мяч" часто достается тем, кто забивает голы, и он это умеет, но он должен делать это на протяжении всего года", - сказал бывший полузащитник "Реала" в эфире El Chiringuito.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
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