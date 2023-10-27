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Жирона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Жирона" сейчас очень популярна в Украине. И не просто так. Там в составе не просто числятся наши ребята, а вполне находятся на ведущих ролях. На матч с "Сельтой" после травмы возвращается Виктор Цыганков. Будет весело.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Испании состоится в пятницу, 27-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Примера. 11-й тур
27 октября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Сельта"
Арбитр: Исидро Диас де Мера
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - СельтаСмотреть трансляцию
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