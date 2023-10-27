  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Жирона - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" сейчас очень популярна в Украине. И не просто так. Там в составе не просто числятся наши ребята, а вполне находятся на ведущих ролях. На матч с "Сельтой" после травмы возвращается Виктор Цыганков. Будет весело.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Испании состоится в пятницу, 27-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера. 11-й тур
27 октября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Сельта"
Арбитр: Исидро Диас де Мера
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Жирона - Сельта
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной
yellow-arrow
Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Довбик - в основе, Цыганков - в запасе. Текстовый онлайн матча Ла Лиги Жирона - Сельта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде