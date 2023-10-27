Жирона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" сейчас очень популярна в Украине. И не просто так. Там в составе не просто числятся наши ребята, а вполне находятся на ведущих ролях. На матч с "Сельтой" после травмы возвращается Виктор Цыганков. Будет весело.

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Матч чемпионата Испании состоится в пятницу, 27-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера. 11-й тур

27 октября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Сельта"

Арбитр: Исидро Диас де Мера

Трансляция: MEGOGO Футбол 1