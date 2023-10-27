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Ямал может побить рекорд 82-летней давности
Молодое дарование Барселоны в шаге от очередного рекорда.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает испанское издание Marca, в случае, если Ламине Ямал сыграет в ближайшем Эль-Классико, он станет самым молодым игроком, игравшим в матче "
Если это действительно произойдет, отметка Ямала будет составлять 16 лет, 3 месяца и 15 дней. Ныне рекорд принадлежит Висенте Мартинесу, вышедшему за Барселону в Эль-Классико 82 года назад в возрасте 16 лет и 278 дней.
Суперматч Ла Лиги состоится в рамках 11-го тура 28 октября. Начало - в 17:15.
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