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Ямал может побить рекорд 82-летней давности

Испания
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Молодое дарование Барселоны в шаге от очередного рекорда.

Ямал может побить рекорд 82-летней давности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает испанское издание Marca, в случае, если Ламине Ямал сыграет в ближайшем Эль-Классико, он станет самым молодым игроком, игравшим в матче "Барселоны" и "Реала".

Если это действительно произойдет, отметка Ямала будет составлять 16 лет, 3 месяца и 15 дней. Ныне рекорд принадлежит Висенте Мартинесу, вышедшему за Барселону в Эль-Классико 82 года назад в возрасте 16 лет и 278 дней.

Суперматч Ла Лиги состоится в рамках 11-го тура 28 октября. Начало - в 17:15.

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В статье: Барселона Ламин Ямал
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Источник:
Marca

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