  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Читайте такжеЗолотой мяч снова выиграет Месси, - Романо

Эль-Класико, господа! Команда Хави Эрнандеса подходит к принципиальному матчу с переполненным лазаретом. Добьется ли банда Карло Анчелотти успеха в логове у главного соперника? Дадут ли бой представители Ла Масии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 октября – в 17:10 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата
yellow-arrow
Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде