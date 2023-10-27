Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Эль-Класико, господа! Команда Хави Эрнандеса подходит к принципиальному матчу с переполненным лазаретом. Добьется ли банда Карло Анчелотти успеха в логове у главного соперника? Дадут ли бой представители Ла Масии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 октября – в 17:10 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский