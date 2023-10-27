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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Эль-Класико, господа! Команда Хави Эрнандеса подходит к принципиальному матчу с переполненным лазаретом. Добьется ли банда Карло Анчелотти успеха в логове у главного соперника? Дадут ли бой представители Ла Масии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 октября – в 17:10 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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