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Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной

Испания
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В обойме Анчелотти 20 игроков

Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые будут в заявке на матч 11-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

В обойме тренера 20 футболистов, включая украинского голкипера Андрея Лунина.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Диего Пиньейро;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что матч "Барселона" – "Реал" состоится в субботу, 28 октября, начало – в 17:15 по Киеву.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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