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Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной
В обойме Анчелотти 20 игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
В обойме тренера 20 футболистов, включая украинского голкипера Андрея Лунина.
Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Диего Пиньейро;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
Напомним, что матч "Барселона" – "Реал" состоится в субботу, 28 октября, начало – в 17:15 по Киеву.
????✅ Our squad for #ElClásico! pic.twitter.com/okZWO3v2pc— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 27, 2023
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