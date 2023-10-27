Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые будут в заявке на матч 11-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

В обойме тренера 20 футболистов, включая украинского голкипера Андрея Лунина.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Диего Пиньейро;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что матч "Барселона" – "Реал" состоится в субботу, 28 октября, начало – в 17:15 по Киеву.