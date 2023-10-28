Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата

Как же хороша эта "Жирона"! Даже в плохие вечера она умудряется набирать максимум очков!

"Сельта" приехала отбиваться в лучших традициях Рафы Бенитеса, и делала все грамотно. Выносы, защита вдесятером; владение мячом 25 на 75.

Создавать моменты в таком футболе было невозможно, и в итоге первый тайм запомнился не ударами, а только паузой, связанной с проблемами со здоровьем у кого-то из фанатов. Из-за нее к тайму пришлось добавить аж 7 минут.

Наш Артем Довбик напомнил о себе в начале второй половины, но головой пробил очень удобно для Гуаиты, и вскоре покинул поле. Слабый матч от него.

Уже без украинца "Жирона" наконец создала толковый момент, но Коуто из удобной позиции пробил высоко и бездарно.

А что "Сельта"? Бенитес менял вингера Бамба на защитника Мингесу, вызывая гомерический хохот своих же болельщиков, но даже в таких обстоятельствах "Кельты" внезапно забили. Помог ляп Гассаниги, но после потери вратарь подставился под фол - и ВАР на это купился. Странное решение судей, если честно.

И оно вдвойне болезненно для "Сельты", ведь в добавленное время Янхель Эррера разрядил пушку из-за пределов штрафной - и принес своим победу.

???????? El VAR le coge manía al Celta de Vigo.



???????? Gazzaniga falla en su intento de atrapar el balón y, tras ello, choca con Dotor sin que éste cometa infracción.



❌ ES GOL LEGAL.



▪️ Jaime Latre, de forma incomprensible, dio luz verde a la decisión de Díaz de Mera Escuderos. pic.twitter.com/D8HIV06Sgf — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 27, 2023

Радости "Монтиливи" не было предела, и вместе со стадионом праздновал Виктор Цыганков - он сегодня впервые за месяц вышел на поле, оправившись от травмы. Свой лучший футбол не показал, но этого и требовать было глупо. Рано пока.

В таблице у "Жироны" теперь 28 очков, и она единоличный лидер таблицы. Можете ли вы поверить в такое?! Касательно "Сельты" и Бенитеса, то у них все плохо - 6 баллов и 18-я строчка.

11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Эррера, 90+1

"Жирона": Гассанига - Арнау (Цыганков, 79), Давид Лопес (Хуанпе, 45+2), Блинд - Эррера, Мартин (Порту, 67), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Коуто, Довбик (Стуани, 67), Савио

"Сельта": Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - де ла Торре, Тапиа, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) - Аспас, Странд Ларсен

Предупреждения: Коуто, 45+7, Стуани, 77, Хуанпе, 82 - Васкес, 55, Нуньес, 77