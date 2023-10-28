  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Тяжелейшая победа

Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как же хороша эта "Жирона"! Даже в плохие вечера она умудряется набирать максимум очков!

"Сельта" приехала отбиваться в лучших традициях Рафы Бенитеса, и делала все грамотно. Выносы, защита вдесятером; владение мячом 25 на 75.

Создавать моменты в таком футболе было невозможно, и в итоге первый тайм запомнился не ударами, а только паузой, связанной с проблемами со здоровьем у кого-то из фанатов. Из-за нее к тайму пришлось добавить аж 7 минут.

Наш Артем Довбик напомнил о себе в начале второй половины, но головой пробил очень удобно для Гуаиты, и вскоре покинул поле. Слабый матч от него.

Уже без украинца "Жирона" наконец создала толковый момент, но Коуто из удобной позиции пробил высоко и бездарно.

А что "Сельта"? Бенитес менял вингера Бамба на защитника Мингесу, вызывая гомерический хохот своих же болельщиков, но даже в таких обстоятельствах "Кельты" внезапно забили. Помог ляп Гассаниги, но после потери вратарь подставился под фол - и ВАР на это купился. Странное решение судей, если честно.

И оно вдвойне болезненно для "Сельты", ведь в добавленное время Янхель Эррера разрядил пушку из-за пределов штрафной - и принес своим победу.

Радости "Монтиливи" не было предела, и вместе со стадионом праздновал Виктор Цыганков - он сегодня впервые за месяц вышел на поле, оправившись от травмы. Свой лучший футбол не показал, но этого и требовать было глупо. Рано пока.

В таблице у "Жироны" теперь 28 очков, и она единоличный лидер таблицы. Можете ли вы поверить в такое?! Касательно "Сельты" и Бенитеса, то у них все плохо - 6 баллов и 18-я строчка.

11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Эррера, 90+1

"Жирона": Гассанига - Арнау (Цыганков, 79), Давид Лопес (Хуанпе, 45+2), Блинд - Эррера, Мартин (Порту, 67), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Коуто, Довбик (Стуани, 67), Савио

"Сельта": Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - де ла Торре, Тапиа, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) - Аспас, Странд Ларсен

Предупреждения: Коуто, 45+7, Стуани, 77, Хуанпе, 82 - Васкес, 55, Нуньес, 77

По теме
yellow-arrow
Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной
yellow-arrow
Довбик - в основе, Цыганков - в запасе. Текстовый онлайн матча Ла Лиги Жирона - Сельта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГенриВол (Волочиськ)
28.10.2023 в 00:15
Якась дуже сумна гра в першу чергу від Жирона. Якось вяло, без інтузіазма. Пам'ятаю, як Лестер в чемпіонський рік був заведений. В тут таке собі. Звісно не кажу, що Жирона буде чемпіоном, але могли в ситуації, що складається для них, більше вогню в грі.
Ответить
0
0
denis_m
28.10.2023 в 00:14
З таким суддівством Жирона ще й чемпіоном стане).Чистий гол відібрали у Сельти.Я уявляю,якщо завтра буде щось подібне))
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.10.2023 в 00:10
Судді чудять не тільки у нас. Гол у Сельти вкрали, справедливості заради. Хоча я і вболівав за Жирону.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде