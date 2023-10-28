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Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата
Тяжелейшая победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Как же хороша эта "Жирона"! Даже в плохие вечера она умудряется набирать максимум очков!
"Сельта" приехала отбиваться в лучших традициях Рафы Бенитеса, и делала все грамотно. Выносы, защита вдесятером; владение мячом 25 на 75.
Создавать моменты в таком футболе было невозможно, и в итоге первый тайм запомнился не ударами, а только паузой, связанной с проблемами со здоровьем у кого-то из фанатов. Из-за нее к тайму пришлось добавить аж 7 минут.
Наш Артем Довбик напомнил о себе в начале второй половины, но головой пробил очень удобно для Гуаиты, и вскоре покинул поле. Слабый матч от него.
???? Centrada d'Aleix i cop de cap d'Artem que desvia Guaita. Seguim, Girona!#GironaCelta | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/0uIbqHIagf— Girona FC (@GironaFC) October 27, 2023
Уже без украинца "Жирона" наконец создала толковый момент, но Коуто из удобной позиции пробил высоко и бездарно.
А что "Сельта"? Бенитес менял вингера Бамба на защитника Мингесу, вызывая гомерический хохот своих же болельщиков, но даже в таких обстоятельствах "Кельты" внезапно забили. Помог ляп Гассаниги, но после потери вратарь подставился под фол - и ВАР на это купился. Странное решение судей, если честно.
И оно вдвойне болезненно для "Сельты", ведь в добавленное время Янхель Эррера разрядил пушку из-за пределов штрафной - и принес своим победу.
???????? El VAR le coge manía al Celta de Vigo.— Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 27, 2023
???????? Gazzaniga falla en su intento de atrapar el balón y, tras ello, choca con Dotor sin que éste cometa infracción.
❌ ES GOL LEGAL.
▪️ Jaime Latre, de forma incomprensible, dio luz verde a la decisión de Díaz de Mera Escuderos. pic.twitter.com/D8HIV06Sgf
Радости "Монтиливи" не было предела, и вместе со стадионом праздновал Виктор Цыганков - он сегодня впервые за месяц вышел на поле, оправившись от травмы. Свой лучший футбол не показал, но этого и требовать было глупо. Рано пока.
В таблице у "Жироны" теперь 28 очков, и она единоличный лидер таблицы. Можете ли вы поверить в такое?! Касательно "Сельты" и Бенитеса, то у них все плохо - 6 баллов и 18-я строчка.
11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Сельта" - 1:0
Гол: Эррера, 90+1
"Жирона": Гассанига - Арнау (Цыганков, 79), Давид Лопес (Хуанпе, 45+2), Блинд - Эррера, Мартин (Порту, 67), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Коуто, Довбик (Стуани, 67), Савио
"Сельта": Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - де ла Торре, Тапиа, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) - Аспас, Странд Ларсен
Предупреждения: Коуто, 45+7, Стуани, 77, Хуанпе, 82 - Васкес, 55, Нуньес, 77
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