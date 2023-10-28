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"Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу

Испания
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Карло Анчелотти прокомментировал, почему в Реал Мадриде играет не так много воспитанников

"Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" - Карло Анчелотти высказался для AS, почему "Барселоне" легче воспитать молодых игроков, чем "Реалу"

Трудно ответить. У них было много травм (у Барселоны), и это помогло им получить возможности вывести своих воспитанников на поле. Ведь если у тебя много травм в течение сезона, то приходится брать игроков из молодежного состава. У нас есть Альваро Родригес, Марио Мартин, Нико Пас и Гонсало, они как-никак близки к тому, чтобы играть в первой команде.

Сейчас в составе "Барселоны" играют шесть воспитанников - Эрик Гарсия, Ориоль Ромеу, Серхи Роберто, Гави, Педри и Ламин Ямал.

Напомним, сегодня, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Реалом", в 17:15.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 09:06
Авжеж коли нема кому грати, то ВИМУШЕНИЙ задіяти те що Є Своїх вихованців. Але давати їм час відчути змагання найвищого рівня треба трошечки раніше Ну і Фаті вже в АПЛ забиває
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Конфуцій (Львів)
28.10.2023 в 08:59
Ого, Фаті, виявляється, в Барсі зараз грає... Хоч би не ганьбилися з таким аналізом
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