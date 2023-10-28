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"Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу
Карло Анчелотти прокомментировал, почему в Реал Мадриде играет не так много воспитанников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" - Карло Анчелотти высказался для AS, почему "Барселоне" легче воспитать молодых игроков, чем "Реалу"
Трудно ответить. У них было много травм (у Барселоны), и это помогло им получить возможности вывести своих воспитанников на поле. Ведь если у тебя много травм в течение сезона, то приходится брать игроков из молодежного состава. У нас есть Альваро Родригес, Марио Мартин, Нико Пас и Гонсало, они как-никак близки к тому, чтобы играть в первой команде.
Сейчас в составе "Барселоны" играют шесть воспитанников - Эрик Гарсия, Ориоль Ромеу, Серхи Роберто, Гави, Педри и Ламин Ямал.
Напомним, сегодня, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Реалом", в 17:15.
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