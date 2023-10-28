"Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу

Главный тренер мадридского "Реала" - Карло Анчелотти высказался для AS, почему "Барселоне" легче воспитать молодых игроков, чем "Реалу"

Трудно ответить. У них было много травм (у Барселоны), и это помогло им получить возможности вывести своих воспитанников на поле. Ведь если у тебя много травм в течение сезона, то приходится брать игроков из молодежного состава. У нас есть Альваро Родригес, Марио Мартин, Нико Пас и Гонсало, они как-никак близки к тому, чтобы играть в первой команде.