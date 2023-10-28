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Испанская пресса спрогнозировала стартовые составы на матч Барселона - Реал
Предположительные стартовые составы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты испанской прессы проанализировали ситуации в командах и предположили возможные стартовые составы "Барселоны" – "Реал Мадрида"
У "Барселоны" большие потери: такие игроки, как Левандовский, Рафинья, Кунде, Педри, Серхио Роберто и Де Йонг, будут отсутствовать в Эль-Классико из-за травм. Хави Эрнандес будет делать ставку на воспитанников из академии, вероятнее всего, стартовый состав "каталонцев" будет выглядеть так: Тер Штеген – Кансело, Араухо, Кристенсен, Бальде – Ориоль Ромеу, Гюндоган – Ферран Торрес, Жоао Феликс, Фермин Лопес.
В "Реал Мадрида" единственное, в чем сомневается Карло Анчелотти, это Джуд Беллингхэм, ведь против матча со "Спортингом" нападающий попросил замену из-за мышечного дискомфорта. Скорее всего стартовый состав "сливочных" будет таким: Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Чуамэни, Кроос, Вальверде, Беллингем – Винисиус Родриго.
Напомним, матч пройдет в 17:15 на Олимпийском стадионе.
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