Реал - Барселона: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится Эль-Класико - каталонская "Барселона" дома встретится с мадридским "Реалом". Сейчас команды в турнирной таблице разделяет всего один зачетный балл. "Сливочные" имеют в активе по 25 очков. А сразу за ними, на третьем месте, расположились подопечные Хави с 24-мя пунктами в активе.

Перед Эль-Класико мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.