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Реал - Барселона: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится Эль-Класико - каталонская "Барселона" дома встретится с мадридским "Реалом". Сейчас команды в турнирной таблице разделяет всего один зачетный балл. "Сливочные" имеют в активе по 25 очков. А сразу за ними, на третьем месте, расположились подопечные Хави с 24-мя пунктами в активе.
Перед Эль-Класико мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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