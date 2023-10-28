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Реал - Барселона: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Испания
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Реал - Барселона: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится Эль-Класико - каталонская "Барселона" дома встретится с мадридским "Реалом". Сейчас команды в турнирной таблице разделяет всего один зачетный балл. "Сливочные" имеют в активе по 25 очков. А сразу за ними, на третьем месте, расположились подопечные Хави с 24-мя пунктами в активе.

Перед Эль-Класико мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига квиз от UA-Футбол
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