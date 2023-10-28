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Без Левандовского. Стартовые составы на Эль-Класико
Боевой "Реал" против травмированной "Барсы"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" примет на своем поле мадридский "Реал". Начало встречи - 17:15.
Главные тренеры команд Хави и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.
"Барселона": тер Штеген - Бальде, Мартинес, Кристенсен, Араухо - Лопес, Гави, Гюндоган - Жоау Феликс, Торрес, Канселу.
Запасные: Алонсо, Астралага, Гую, Касадо, Кубарси, Кунде, Левандовский, Пенья, Рафинья, Ромеу, Форт, Ямал.
"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Чуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.
Запасные: Гарсия, Диас, Камавинга, Лукас, Лунин, Модрич, Начо, Пиньейро дель Аламо, Хоселу.
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