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Барселона открывает счет на 6-й минуте поединка. ВИДЕО

Испания
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Отличился новичок блаугранас

Барселона открывает счет на 6-й минуте поединка. ВИДЕО

Getty Images

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Барселона отрывает счет в "Эль-Класико" на 6-й минуте поединка. Отличился новичок клуба - Илкай Гюндоган. Полузащитник забил свой дебютный гол за "блаугранас".

Немец обыгрался с Ферраном Торресом, и после отскока мяча реализовал выход один на один.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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