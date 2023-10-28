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Барселона открывает счет на 6-й минуте поединка. ВИДЕО
Отличился новичок блаугранас
Getty Images
Барселона отрывает счет в "Эль-Класико" на 6-й минуте поединка. Отличился новичок клуба - Илкай Гюндоган. Полузащитник забил свой дебютный гол за "блаугранас".
Немец обыгрался с Ферраном Торресом, и после отскока мяча реализовал выход один на один.
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