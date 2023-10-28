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1:1! Беллингем дальним ударом сравнивает счет в Эль Класико

Испания
(1 голосов)

Кто как не он!

1:1! Беллингем дальним ударом сравнивает счет в Эль Класико

getty images

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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" принимает на своем поле мадридский "Реал".

Подопечные Хави открыли счет уже на 6-й минуте встречи. Забитым мячом отметился Гюндоган.

Каталонцы удерживали преимущество в счете 62 минуты, после чего команда Карло Анчелотти все же сравняла счет. Ворота "блауграны" дальним ударом поразил Джуд Беллингем.

Это уже 12-й гол 20-летнего англичанина в футболке "сливочных".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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