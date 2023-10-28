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Беллингем вырывает победу над Барсой на 90+2 хвилине. Видео
Ему всего 20 лет!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось "Эль-Класико". Каталонская "Барселона" принимала мадридский "Реал".
Подопечные Хави первыми открыли счет, благодаря голу Гюндогана на 6-й минуте встречи.
"Сине-гранатовые" долго удерживали преимущество, однако после этого хавбек "сливочных" Джуд Беллингем установил паритет на табло. А на второй компенсированной к поединку минуте 20-летний англичанин оформил дубль и вырвал победу для команды Карло Анчелотти.
Это 13-й гол Джуда в составе "Реала".
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