Беллингем вырывает победу над Барсой на 90+2 хвилине. Видео

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось "Эль-Класико". Каталонская "Барселона" принимала мадридский "Реал".

Подопечные Хави первыми открыли счет, благодаря голу Гюндогана на 6-й минуте встречи.

"Сине-гранатовые" долго удерживали преимущество, однако после этого хавбек "сливочных" Джуд Беллингем установил паритет на табло. А на второй компенсированной к поединку минуте 20-летний англичанин оформил дубль и вырвал победу для команды Карло Анчелотти.

Это 13-й гол Джуда в составе "Реала".