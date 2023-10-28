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Примера. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Беллингем сияет и в Класико тоже

Испания
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(1 голосов)

Каталонцев не хватило на 90 минут

Примера. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Беллингем сияет и в Класико тоже

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Реал" сыграли два очень разных тайма, и это вылилось в волевую победу Мадрида.

До перерыва "Сливочных" на поле мы толком не видели. "Барса" очень много прессинговала, двигалась, играла в высоком темпе. Помог хозяевам и быстрый гол - уже на 6-й минуте Гюндоган с помощью рикошетов прорвался прямо по центру, легко переиграв Кепу.

При счете 1:0 "Барса" играла уверенно, четко, размашисто. Лучший момент удвоить перевес до перерыва упустил Фермин Лопес - он с центра штрафной пробил в штангу.

"Реал" пытался строить свою игру через рейды Винисиуса, но Араухо и Гави атаковали бразильца в прием, и тот лишь размахивал руками. Перерыв.

Второй тайм Мадрид начал активнее - было видно, что Анчелотти завел команду. От "Сливочных" пошли дальние удары - Чуамени, Кроос, Беллингем. При этом "Барса" все равно была острее - чего стоит хотя бы угловой, после которого Иньиго пробил в штангу, а добивание Араухо остановил Кепа.

Затем были еще два блестящих сольных прохода Канселу, но оба раза Жоау, обыграв оппонентов, тушевался перед воротами.

Параллельно у "Барсы" на поле вышел после травмы Левандовский и казалось, что все у Хави под контролем. Но именно в этот момент его команда начала уставать. Да, каталонцы молоды и голодны, но поддерживать такую интенсивность в прессинге не смогли даже они, и на 68-й минуте Беллингему позволили без помех пробить с 25 метров - в итоге Джуд едва не порвал сетку.

При счете 1:1 футбол пошел уже другой - нервный, с полумоментами у обоих ворот. Вальверде бил, Камавинга падал, Левандовский пробовал - все не то. Было видно, что "Кулес" устроит ничья; как-никак, они подходили к матчу с пятеркой основных исполнителей в лазарете. Но что было потом? Да, опять он. Джуд Беллингем вовремя совершил рывок в штрафную "Барсы" и с близкого расстояния пробил тер Штегена.

Только двум командам в этом сезоне удавалось остановить Джула - "Атлетико" и "Севильи". "Барса" была близка, но нет - и потому в таблице каталонцы только третьи с 24 очками. У "Реала", как и у сенсационной "Жироны", 28 пунктов.

11-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Гюндоган, 6 - Беллингем, 68, 90+2

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес - Канселу (Ямаль, 77), Гави, Гюндоган, Бальде - Фермин Лопес (Ромеу, 72) - Ферран Торрес (Левандовский, 61), Жоау Феликс (Рафинья, 77)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Камавинга, 52) - Чуамени - Вальверде, Беллингем, Кроос (Модрич, 63) - Винисиус (Васкес, 90+5), Родриго (Хоселу, 63)

Предупреждения: Фермин Лопес, 17, Ферран Торрес, 45+2 - Карвахаль, 61

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Комментарии (25)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2023 в 20:20
Скільки Біллінгем вже наколотив? 11 чи більше?
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0
0
Море23 (Одесса)
28.10.2023 в 19:58
Игру проиграл Хави . на второй там команда вышла никакая . плюс выпустить стоячего левандовского ошибка . и Ямал на другой фланг поставить тоже
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0
0
Море23 (Одесса)
28.10.2023 в 19:57
Игру проиграл Хави . на второй там команда вышла никакая . плюс выпустить стоячего левандовского ошибка . и Ямал на другой фланг поставить тоже
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0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
28.10.2023 в 19:50
На жаль не бачив матчу, але скажу що казав раніше - підписання Белінгема це топ-трансфер для Реалу. Скоріш за все, на довгій дистанції чемпіонату два-три сезони у Мадриду буде перевага над Барселоною. Далі талановитий молодняк Барси зміцніє, набереться досвіду і дуже хочеться подивитись на протистояння команд році так в 26-27.
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+2
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2023 в 20:21
Звідки така впевненість, про 3 роки?
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0
0
avatar
walcom (Киев)
28.10.2023 в 19:38
Джут сам порешал хотя думал Вини поможет
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0
0
avatar
walcom (Киев)
28.10.2023 в 19:36
Обтекайте
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+2
0
Dr. House (Поділля)
28.10.2023 в 19:41
Вже шлємазли обтікають)))
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 19:23
Та судді вчергове врятували КаКл Рюдігей рукою на лінії воротарської завалив Арауху... і НУЛЬ реакції від арбітра та людей в конурі А от коли Торрес аналогічно завалив Вінісіуса, то одразу картку заробив... PS Безпосередньо по грі команд... доволі рівна гра, тому переможця визначили Столичні Су...
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
28.10.2023 в 19:27
Те що я й казав. Альцгеймер знову прийшов і висрався . Дідько, ти футбол тільки з гелікоптера бачив, йди правила Гри хоч трішки вивчи, дурненький
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0
-2
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Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 19:31
дохтур "Альцгеймер знову прийшов і в..."
0
-1
Dr. House (Поділля)
28.10.2023 в 19:19
Не випадково Барсело@х так переживав перед Ель-Класіко, всі чернила , які від бабки залишилися, списав від переживань, а результат такий який мав бути, хоч і з супер-сценарієм! А де цей Алєнь ,який казав, що Белінгем ніхто, що це впусту витрачені Реалом 100 лямів, а ось збанкрутіла ФКБ вміло забирає вільних агентів? І чекаю на опус Дідька Спокійного Альцгеймера на рахунок як знову судді засудили барсотушку і Пересвсекупив
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+1
-1
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hrdhrd (Україна)
28.10.2023 в 19:22
Особенно засудили в моменте, когда Араухо с помощью рук завалил Камавингу в своей штрафной, но судья считает вытянутые руки корпусом
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+1
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.10.2023 в 19:17
Щирі вітання каталонцям , прогресують . Такі сєрдца рулять !
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+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2023 в 19:17
Реал и реалистов с победой, Барса слабая.достаточно для средних команд. Тоже случится и в ЛЧ. Ожидаемо.
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+2
0
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Баpceлиниуc
28.10.2023 в 19:44
Привет брат, ты на почту позавчера заходил?
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0
-1
denis_m
28.10.2023 в 19:16
Язик не допоміг),у Реала є найкращий футболіст світу на данний момент.Хоча задля справедливості-перший тайм за Барсою.З перемогою,Мадрид!
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.10.2023 в 19:14
Я зрозумів як в Реал беруть гравців, питають перед переходом: Ти гамно їв в дитинстві? Якщо відповідь "Так", то беруть ))) Інакше як пояснити, що мадридцям постійно щастить, навіть якщо ніхєра не грають... В першому таймі взагалі не видно було команди!
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+1
-4
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hrdhrd (Україна)
28.10.2023 в 19:21
Ну ладно уж, из всех трех голов именно гол Барселоны был самым случайным, хоть они и лучше выглядели минуты до 65
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+2
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.10.2023 в 19:24
Спірне питання. Якби не рекошет, то м"яч так вдало міг і не попасти англійцю
0
-1
Лекарь (село Дарниця)
28.10.2023 в 19:13
Ех, а я на нічию сподівався:)
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+1
-3
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scorpius (Ck)
28.10.2023 в 19:13
Hey, Jude!
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+4
-1
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hrdhrd (Україна)
28.10.2023 в 19:13
Какой же все таки гений Хави, какая комбинация перед голом Барселоны, а как потом в автобус залезли и забыли выйти после пропущенного Ждем очередных сравнений Ямиля Ламаля и Беллингема
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-2
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Баpceлиниуc
28.10.2023 в 19:13
Л0ХИ блъ.. больше ничего не скажу
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Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 19:45
Пане Олеже не панікуйте це чемпіонат... Тому поразка в окремому матчі мало що важить Тим більш враховуючи, що блаугранос вимушені грати підсиленим молодіжним складом До того тер Штеген наша найбільша надія гру про... сто не витягнув. Проспав обидва м'ячи Перший здалеку, другий запустивши "козла у власний город" - воротарський. Кепа так би мовити його "переграв"... Та і про посланців пе..с його знає кого не потрібно забувати. Трошки спорожніє лазарет от тоді і побачимо наскільки наразі потужна Барселона. Поки питань більше ніж відповідей. Молодь гарна, але не стабільна! Тому великі змагання виграють дорослі дядьки.
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