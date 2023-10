Примера. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Беллингем сияет и в Класико тоже

"Барселона" и "Реал" сыграли два очень разных тайма, и это вылилось в волевую победу Мадрида.

До перерыва "Сливочных" на поле мы толком не видели. "Барса" очень много прессинговала, двигалась, играла в высоком темпе. Помог хозяевам и быстрый гол - уже на 6-й минуте Гюндоган с помощью рикошетов прорвался прямо по центру, легко переиграв Кепу.

При счете 1:0 "Барса" играла уверенно, четко, размашисто. Лучший момент удвоить перевес до перерыва упустил Фермин Лопес - он с центра штрафной пробил в штангу.

2 - Ilkay Gundogan (05:57) has scored the second fastest goal in #ElClásico in any competition for @FCBarcelona ???????? in the 21st century after Neymar in October 2014 in @LaLigaEn (03:02). Early. pic.twitter.com/xAqvGGk8sP — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2023

"Реал" пытался строить свою игру через рейды Винисиуса, но Араухо и Гави атаковали бразильца в прием, и тот лишь размахивал руками. Перерыв.

Второй тайм Мадрид начал активнее - было видно, что Анчелотти завел команду. От "Сливочных" пошли дальние удары - Чуамени, Кроос, Беллингем. При этом "Барса" все равно была острее - чего стоит хотя бы угловой, после которого Иньиго пробил в штангу, а добивание Араухо остановил Кепа.

Затем были еще два блестящих сольных прохода Канселу, но оба раза Жоау, обыграв оппонентов, тушевался перед воротами.

5 - @BellinghamJude ???????????????????????????? scored the @realmadriden's ⚪️⚪️ fifth goal from outside the box away in #ElClásico in @LaLigaEn since 2003/04, the first since Gareth Bale in May 2018. Cannon. pic.twitter.com/n7ttYZospd — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2023

Параллельно у "Барсы" на поле вышел после травмы Левандовский и казалось, что все у Хави под контролем. Но именно в этот момент его команда начала уставать. Да, каталонцы молоды и голодны, но поддерживать такую интенсивность в прессинге не смогли даже они, и на 68-й минуте Беллингему позволили без помех пробить с 25 метров - в итоге Джуд едва не порвал сетку.

При счете 1:1 футбол пошел уже другой - нервный, с полумоментами у обоих ворот. Вальверде бил, Камавинга падал, Левандовский пробовал - все не то. Было видно, что "Кулес" устроит ничья; как-никак, они подходили к матчу с пятеркой основных исполнителей в лазарете. Но что было потом? Да, опять он. Джуд Беллингем вовремя совершил рывок в штрафную "Барсы" и с близкого расстояния пробил тер Штегена.

1 - @BellinghamJude ???????????????????????????? is the first @RealMadridEn player ⚪️⚪️ to score at least two goals in his first #ElClasico in any competition in the 21st century. Hey. pic.twitter.com/qKllEO5Xvc — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2023

Только двум командам в этом сезоне удавалось остановить Джула - "Атлетико" и "Севильи". "Барса" была близка, но нет - и потому в таблице каталонцы только третьи с 24 очками. У "Реала", как и у сенсационной "Жироны", 28 пунктов.

11-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Гюндоган, 6 - Беллингем, 68, 90+2

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес - Канселу (Ямаль, 77), Гави, Гюндоган, Бальде - Фермин Лопес (Ромеу, 72) - Ферран Торрес (Левандовский, 61), Жоау Феликс (Рафинья, 77)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Камавинга, 52) - Чуамени - Вальверде, Беллингем, Кроос (Модрич, 63) - Винисиус (Васкес, 90+5), Родриго (Хоселу, 63)

Предупреждения: Фермин Лопес, 17, Ферран Торрес, 45+2 - Карвахаль, 61