  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ямал - самый молодой дебютант в истории Эль-Класико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ямал - самый молодой дебютант в истории Эль-Класико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Рекорд держался с 1941-го года!

Ямал - самый молодой дебютант в истории Эль-Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось Эль-Класико между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". В итоге благодаря дублю Беллингема "сливочные" сумели вырвать победу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В составе "Барселоны" в Эль-Класико дебютировал Ламин Ямал. Испанец вышел на замену во втором тайме вместо Жоау Канселу. Таким образом, Ямал стал самым молодым дебютантом в истории матчей между "Барсой" и "Реалом". Ламин оформил это достижение в возрасте 16 лет и 107 дней.

Примечательно, что прошлый рекорд держался аж с октября 1941-го года. Предыдущим рекордсменом был игрок "Барсы" Висенте Мартинес (16 лет и 280 дней).

По теме
yellow-arrow
Победный матч с Барсой стал для Модрича 500-м в футболке Реала
yellow-arrow
Новый король Мадрида. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Примера. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Беллингем сияет и в Класико тоже
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде