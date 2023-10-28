Ямал - самый молодой дебютант в истории Эль-Класико

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось Эль-Класико между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". В итоге благодаря дублю Беллингема "сливочные" сумели вырвать победу.

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В составе "Барселоны" в Эль-Класико дебютировал Ламин Ямал. Испанец вышел на замену во втором тайме вместо Жоау Канселу. Таким образом, Ямал стал самым молодым дебютантом в истории матчей между "Барсой" и "Реалом". Ламин оформил это достижение в возрасте 16 лет и 107 дней.

Примечательно, что прошлый рекорд держался аж с октября 1941-го года. Предыдущим рекордсменом был игрок "Барсы" Висенте Мартинес (16 лет и 280 дней).