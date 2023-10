Примера. Шедевр Ракитича выручил Севилью, Альмерия безнадежна, Хетафе вспомнил про автобус

Андалусийское дерби прошло, как и полагается, в равной, энергичной и нервной борьбе.

"Кадис" воспользовался усталостью "Севильи" после "Реала" и "Арсенала", и буквально задушил гостей прессингом на старте. Как итог - два простых гола за полчаса.

"Нервион", может, и не собирался отдавать последние силы, но что было делать при 0:2? Надо было реагировать.

Серхио Рамос дал сигнал партнерам, забив гол, но при этом так врезал по лицу Фали Хименесу, что того пришлось менять. Конечно, взятие ворот отменили.

Легально забить за "Севилью" получилось у Лукаса Окампоса после навеса Хуанлу, а затем еще и Ивана Ракитича - хорвату удался изумительный про траектории дальний удар. "Кадис" отвечал на это все контратаками, но Нюланд стоял стеной; даже когда его трижды расстреливали в одной атаке, норвежец был на высоте.

????????| GOAL: WHAT A GOAL FROM RAKITIC! Cadiz 2-2 Sevilla. pic.twitter.com/9giNhKEj8g

Могла ли "Севилья" вырвать победу? Скорее нет, чем да. На концовку у команды Диего Алонсо просто не хватило сил.

В таблице после ничьей у "Севильи" и "Кадиса" по 10 очков - это нижняя часть таблицы.

11-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Севилья" - 2:2

Голы: Крис Рамос, 8, Мачис, 28 - Окампос, 37, Ракитич, 60

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес (Мере, 46), Хави Эрнандес, Лукас Пирес - Алехо (Алекс, 81), Куаме (Эскаланте, 74), Алькарас, Мачис (Собрино, 46) - Марти (Гвардиола, 87), Крис Рамос

"Севилья": Нюланд - Хуанлу (Навас, 73), Гудель, Серхио Рамос, Акунья (Педроса, 81) - Сусо (Оливер, 58), Сумаре, Ракитич - Лукебакьо (Эн-Несири, 58), Мариано (Рафа Мир, 81), Окампос

Предупреждения: Хосе Мари, 4, Алехо, 11, Фали Хименес, 14, Куаме, 24, Лукас Пирес, 45+5, Собрино, 77 - Серхио Рамос, 3, Сумаре, 45+1, Окампос, 71, Акунья, 79

Ужасная защита "Альмерии" тянет ее в Сегунду, это уже очевидно.

"Лас-Пальмас" в стартовых 10 турах лишь раз забил больше гола за матч, но сегодня даже на его фоне Чуми, Сентельес и Монтес выглядели любителями.

Счет открыл подзабытый публикой Мунир Эль-Хаддади - он замкнул прострел от выпускника школы "Реала" Марвина Парка.

"Ла Унион" начал отвечать только в середине второй половины. Сперва плотно пробил Баптистао (вратарь), а затем уже Ларги Рамазани в сольном проходе счет сравнял. Этот бельгиец, к слову, единственный из всей "Альмерии", кто без проблем найдет новый клуб в случае вылета.

Касательно "Лас-Пальмаса", то у него таких крутых дриблеров нет, зато есть оборона, коллектив и вагон желания - именно поэтому он победил. Решающий гол забил могучим ударом низом гвинеец Сори Каба.

Sory Kaba ha vacilado a todo el estadio manteniéndoles la esperanza de que no había sido gol. Vacile sutil pero efectivo. No había mejor celebración posible. Siguiendo los pasos de la Wakasada. Soldados de Sory. pic.twitter.com/8kNbCSZznL

В таблице у островитян после победы 14 баллов, и это 10-я строчка; у "Альмерии" - 3 очка, и она остается последней.

11-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Рамазани, 73 - Мунир, 23, Каба, 90+4

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Монтес, Чуми, Сентельес (Аррибас, 46) - Лопи, Баба (Мендес, 46) - Лазаро (Рамазани, 63), Робертоне (Мелеро, 81), Эмбарба - Баптистао (Санка, 86)

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Парк (Араухо, 82), Муньос, Перроне (Луаодис, 69), Кириан Родригес, Мунир (Молейро, 60) - Марк Кардона (Каба, 60)

Предупреждения: Баба, 18, Робертоне, 31, Монтес, 32 - Серхи Кардона, 43

После 9 пропущенных в последних 5 турах "Хетафе" вспомнил, что он вообще-то команда оборонительного плана и сегодня даже не пробовал атаковать.

Единственный из гостей, кто хоть как-то пытался угрожать воротам - это Мэйсон Гринвуд, но и он в створ не попадал.

Okay bro is fully fit and strong bring me back Mason Greenwood ????❤️pic.twitter.com/i3GFiB9OqJ