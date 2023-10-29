Анчелотти: Мы удивлены игрой Беллингема. Он выглядит как ветеран

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Иногда ты играешь не так, как хочешь. Мы были не на своем уровне. Иногда такое бывает. Это был первый тайм, который нужно забыть. К счастью, второй тайм был другим, и мы смогли выиграть.

"Ключевым моментом в игре стала разница в настрое в первом и втором таймах. В первом тайме мы были медленными, вялыми и не очень агрессивными. Во втором тайме все было наоборот.

Выход Луки Модрича изменил динамику игры. Мы стали больше владеть мячом. Беллингем был очень эффективным. Первый гол был великолепным, а при втором он был готов, чтобы реализовать шанс.

Мы удивлены игрой Беллингема. Особенно его результативностью. Он забивает много голов. Что удивило сегодня, так это дальний удар. Он не так много забивал из-за пределов штрафной площади. Беллингем выглядит как ветеран. У него очень хороший настрой.

Статистически мы взяли три очка на сложном стадионе. Мы провели много игр на выезде. Календарь этого требовал от нас, но мы хорошо справились с этим. Но сезон очень длинный для всех. "Барса" все еще остается великой командой. Будем бороться до конца", - рассказал наставник "сливочных".