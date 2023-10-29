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Хави: Победа Мадрида несправедлива. Если кто и заслуживал трех очков, так это Барселона
И о качествах Беллингема, Винисиуса, Гави тоже сказал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" у себя дома проиграла в рамках центрального матча тура мадридскому "Реалу" (1:2). Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после поединка:
"Очень жаль, потому что то, что мы планировали, получилось. Плохой результат. Мы заслуживали большего, "Барселона" делает большие шаги вперед. Победа Мадрида несправедлива. Если кто и заслуживал победы, так это мы. Я ухожу расстроенный, злой, взбешенный. Потому что я тоже считаю, что это несправедливо".
"Неудачная игра в конце матча… Мяч, который не достался Модричу, а достался Беллингему... Джуд? Он отличный игрок, парень сделал разницу. У Мадрида есть свои игроки, свои качества. Эффективность делает разницу. Беллингем кажется мне великим игроком".
"Я бы не стал давать Винисиусу никаких советов. Я не его тренер. Я сказал ему, что это был не фол, и просто похлопал его по плечу. Я не собираюсь создавать плохое настроение или напряжение".
"Резюме простое: 60 очень хороших минут, с голом от нас, и 25 хороших от Мадрида, в которые они забили два".
"Гави был сенсационен. Я думаю, что вся команда проделала хорошую работу, без персоналий. Гави – душа команды, это ясно. Он не терял мячи, он выигрывал дуэли. Он придает нам фундаментальную интенсивность".
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"Мы должны хорошо восстановиться, думать о "Реал Сосьедаде". Мы не должны жить прошлым, мы обязаны улучшать то, что не очень хорошо у нас получается. Мы должны быть более последовательными, чтобы выиграть титулы в этом сезоне".
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