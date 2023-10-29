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Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

Испания
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Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего полузащитника в комментариях

Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

ffu.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29-го октября исполняется 42 года легендарному хавбеку "Днепра", а ныне действующему главному тренеру "Александрии" Руслану Ротаню.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2023 в 09:47
хватит издеваться над Александрией подавай в отставку--ФИЗРУК
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