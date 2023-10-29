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Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
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ffu.ua
29-го октября исполняется 42 года легендарному хавбеку "Днепра", а ныне действующему главному тренеру "Александрии" Руслану Ротаню.
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По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2023 в 09:47
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