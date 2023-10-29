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Источник раскрыл имя победителя награды Golden Boy
Marca обнародовала данные кто станет лучшим молодым футболистом мира
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Как сообщает Marca, Джуд Беллингем станет обладателем награды Golden Boy.
Как сообщает источник, 85% журналистов поставили англичанина на первое место в этой номинации. Скорее всего, 10 ноября хавбека "Реала" официально признают лучшим молодым футболистом мира, а 4 декабря Беллингем получит награду.
Напомним, за этот сезон двадцатилетний англичанин сыграл в десяти играх и забил десять голов, также отдал две голевые передачи.
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Источник:Marca
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