Источник раскрыл имя победителя награды Golden Boy

Как сообщает Marca, Джуд Беллингем станет обладателем награды Golden Boy.

Как сообщает источник, 85% журналистов поставили англичанина на первое место в этой номинации. Скорее всего, 10 ноября хавбека "Реала" официально признают лучшим молодым футболистом мира, а 4 декабря Беллингем получит награду.

Напомним, за этот сезон двадцатилетний англичанин сыграл в десяти играх и забил десять голов, также отдал две голевые передачи.