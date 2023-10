Примера. Атлетико - Алавес 2:1. Матрасники играют мускулами

"Атлетико" сегодня 9-й раз кряду не проиграл, причем на этом отрезке у команды Диего Симеоне 7 побед.

У "Алавеса" не было никаких шансов - он забил последним ударом в матче, когда все было решено, а до этого даже моментов не имел. Ни одного.

"Матрасники" доминировали в центре поля, собирали все ничейные мячи, а в нападении демонстрировали гигантское преимущество в индивидуальном мастерстве. Именно оно и принесло им голы.

Родриго Рикельме в эпизоде с первым голом обыграл Горосабеля, как стоячего, после чего пробил мимо Сиверы.

13 - Atlético de Madrid have won their last 13 home games in LaLiga and could equal their best run of consecutive home wins in the history of the competition, achieved at the Vicente Calderón between May 2012 and February 2013 (14). Target. pic.twitter.com/mshXQg9onq