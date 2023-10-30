Диего Симеоне вскоре подпишет новый трехлетний контракт с Атлетико

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в ближайшее время заключит новое трехлетнее соглашение с мадридским клубом, сообщает Cope.

По информации источника, в новый договор будет включен пункт о досрочном расторжении контракта. Если "матрасникам" не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов, клуб и аргентинский специалист смогут расторгнуть соглашение.

Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны и дважды побеждала в Лиге Европы. Кроме того, "матрасники" дважды выходили в финал Лиги чемпионов, но выиграть этот турнир им не удалось.

После 10 туров сезона-2023/2024 "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. От лидирующего "Реала" команда Симеоне отстает на три очка, имея при этом матч в запасе. Следующую игру в рамках внутреннего первенства "матрасники" проведут 3 ноября, когда отправятся на выезд к "Лас-Пальмасу".